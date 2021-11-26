اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 07:34 م
أكرم القصاص
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خبراء "الصحة العالمية" يبحثون متغير "كورونا" الجديد فى جنوب إفريقيا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:30 م
خبراء "الصحة العالمية" يبحثون متغير "كورونا" الجديد فى جنوب إفريقيا مدير عام منظمة الصحة العالمية
جنيف أ ش أ

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يعقد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اجتماعًا؛ لبحث ما يخص المتغير الجديد لفيروس كورونا، والذى ظهر فى جنوب إفريقيا، والذى يعرف باسم (بى 1.1.529).

 

وقال كريستيان لوندمير المتحدث باسم المنظمة - فى مؤتمر صحفى اليوم - إن الخبراء سيقومون بتقييم ما إذا كان المتغير الجديد يدعو للقلق أو يثير الاهتمام، مؤكدًا أن المنظمة سوف تتبادل توصياتها مع الحكومات بشأن مايمكن اتخاذه من إجراءات.

 

وأضاف أن الدول عليها أن تقوم بتحديد ما يتعلق بإجراءات السفر بناء على تقييم للمخاطر، مشيرًا إلى أن الباحثين يعملون على تحديد مدى سرعة انتشار المتغير الجديد وقابلية انتقاله وكيفية تأثيره على علاجات ولقاحات كورونا المستخدمة.

 

 


جنوب إفريقيا

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كورونا في جنوب إفريقيا

السلالة الجديدة في جنوب إفريقيا

متغيرات كورونا

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