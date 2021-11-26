تفاصيل مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير بالبحيرة.. فيديو

البحيرة - ناصر جودة

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة بعد تلقيهم نبأ مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة من أبناء المركز منهم طفل صغير، إثر اصطدام سيارة نصف نقل مسرعة بهم أثناء عبورهم طريق أبوهواش - حلق الجمل بمركز ابو حمص بمحافظة البحيرة.

عدسة اليوم السابع، رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية، تفاصيل حادث السير المروع الذى راح ضحيته 4 أشخاص

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير بطريق طلمبات حلق الجمل - ابو هواش امام قرية عبد الرازق ابو الخير بمركز ابو حمص وذلك اثر اصطدام سيارة نصف نقل مسرعه بهم أثناء عبورهم الطريق .

وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وهم " نشوى .ال " 25 سنه و "عبد الله .ا .ب" 45 سنة و " أسماء .ج.ا" 34 سنه و " ع . ا .خ" 4 سنوات

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .