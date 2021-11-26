اليوم السابع
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تفاصيل مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير بالبحيرة.. فيديو

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:11 م
تفاصيل مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير بالبحيرة.. فيديو إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة بعد تلقيهم نبأ مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة من أبناء   المركز منهم طفل صغير، إثر اصطدام سيارة نصف نقل مسرعة بهم أثناء عبورهم طريق أبوهواش - حلق الجمل بمركز ابو حمص بمحافظة البحيرة.

 

عدسة اليوم السابع، رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية، تفاصيل حادث السير المروع الذى راح ضحيته  4 أشخاص

 

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير بطريق طلمبات حلق الجمل - ابو هواش امام قرية عبد الرازق ابو الخير بمركز ابو حمص وذلك اثر اصطدام سيارة نصف نقل  مسرعه بهم أثناء عبورهم الطريق .

 

وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى  بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة  العامة  وهم " نشوى .ال "  25 سنه و "عبد الله .ا .ب" 45 سنة و "  أسماء .ج.ا" 34 سنه  و "  ع . ا .خ" 4 سنوات 

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 


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