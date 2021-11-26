مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بمركز أبو حمص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب شخص آخر بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم بمركز أبو حمص فى محافظة البحيرة.



كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة شخص آخر فى حادث سير بطريق طلمبات حقل الجمل - أبو هواش أمام قرية عبد الرازق أبو الخير بمركز أبو حمص، وذلك إثر اصطدام سيارة نصف نقل مسرعة بهم أثناء عبورهم الطريق.



تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وهم: "نشوى . ال" 25 سنة، و"عبد الله .ا .ب" 45 سنة، و"أسماء .ج.ا" 34 سنة، كما أصيب "ع . ا .خ" 4 سنوات، وتم نقله للمستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

