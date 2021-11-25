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دفعة جديدة من عربات المترو المكيفة الكورية الواردة للخط الثالث خلال أيام

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:00 م
دفعة جديدة من عربات المترو المكيفة الكورية الواردة للخط الثالث خلال أيام مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تستقبل الهيئة القومية للأنفاق خلال أيام الدفعة الثالثة عشر من عربات المترو الجديدة الكورية الواردة للخط الثالث للمترو ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيفا جديداً للخط الثالث للمترو، حيث وصل من الصفقة حتى الآن 12 قطار وتم البدء في الدفع بهم بالخدمة ضمن أسطول قطارات الخط الثالث اليومى.
 
وقطارات مترو الأنفاق القادمة للخط الثالث تأتى ضمن تعاقد وقعته وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليــون يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليار جنيه، وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ 32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر. 
 
ويتمتع كل قطار جديد بنظام تكييف هواء عالي السعة بجانب انه مزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.
 
ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع. 

الخط الثالث للمترو

القطارات الجديدة

المترو

كوريا

اخبار مصر

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