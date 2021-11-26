تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الرابع من نوفمبر

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر الجاري، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.5%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 964.1 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.9%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 646.4 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 507.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.8%، وفى المركز الخامس شركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 349.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.7%.

وجاء فى المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 348.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.7%، شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 332.1 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وحل فى المركز الثامن شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 321.4 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، عكاظ للوساطة المالية والاستثمار، بقيمة تداول 318.4 مليون جنيه، 305.7 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 11431.24 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 2082.70 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.93% ليغلق عند مستوى 3059.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.52% ليغلق عند مستوى 13526.48 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4196.87 نقطة.