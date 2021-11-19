تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في الأسبوع الثالث من نوفمبر

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 836.9 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 515.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.2%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 485.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.8%.
وجاء فى المركز السادس، شركة بلتون لتداول فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 461.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.5%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 338.3 مليون جنيه بنسبة 4.7%، وحل فى المركز الثامن شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 336.2 مليون جنيه بنسبة 4.7%.
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، اتش سى لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 294.4 مليون جنيه، 292.6 مليون جنيه، بنسبة 4.1%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 11337.99 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثانية على التوالي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.8% ليغلق عند مستوى 2015.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 6.35% ليغلق عند مستوى 2972.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.17% ليغلق عند مستوى 13323.60 نقطة، وهبط مؤشر تميز فى بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4179.18 نقطة.
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