تعرف على التحويلة المرورية الرابعة بعد غلق شارع الهرم.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت محافظة الجيزة فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الرابعة فى المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الهرم مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج المواجهة لسنترال الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة، وذلك لإنشاء وحفر محطة مترو أنفاق المطبعة ضمن الخط الرابع للمشروع الجارى تنفيذه ب شارع الاهرام

وتتضمن التحويلة المرورية التالى:

القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبوالهول حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات ( ترسا سابقا) مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث ( الطريق السطحى) ثم الدوران اسفل الكوبرى والعودة لمحور أنور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

وعلى الراغبين فى التوجه إلى ( مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين باتباع تعليمات اللوحات واللجان المرورية لتفادى التكدسات.