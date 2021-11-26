اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على التحويلة المرورية الرابعة بعد غلق شارع الهرم.. فيديو

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:32 م
تعرف على التحويلة المرورية الرابعة بعد غلق شارع الهرم.. فيديو شارع الهرم - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت محافظة الجيزة فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الرابعة فى المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الهرم مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج المواجهة لسنترال الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة، وذلك لإنشاء وحفر محطة مترو أنفاق المطبعة ضمن الخط الرابع للمشروع الجارى تنفيذه بشارع الاهرام .
 
وتتضمن التحويلة المرورية التالى:
 
القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبوالهول حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات ( ترسا سابقا) مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث ( الطريق السطحى) ثم الدوران اسفل الكوبرى والعودة لمحور أنور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.
 
 
وعلى الراغبين فى التوجه إلى ( مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين باتباع تعليمات اللوحات واللجان المرورية لتفادى التكدسات.

الجيزة

شارع الهرم

التحويلات المرورية

المرور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلى لشارع الهرم فى تقاطعه مع المحولات

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 01:00 ص

المرور: غلق كلى لشارع الهرم فى تقاطعه مع المحولات بسبب إنشاء محطة مترو المطبعة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:33 م

محافظة الجيزة تعلن عن المراحل القادمة لغلق شارع الهرم بسبب أعمال المترو

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:00 ص

انهيار بلكونة شقة فى عقار بشارع الأهرام بالجيزة وإصابة 3 أشخاص.. صور

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 03:28 م

كيف تغلبت محافظة الجيزة على أزمة غلق شارع الهرم.. اعرف التفاصيل

الأحد، 14 نوفمبر 2021 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة