تعرف على أفضل نظام غذائى لمرضى السكر.. تناول الخضراوات وقلل الملح

نهير عبد النبى

هناك نظام غذائى لا بد أن يتبعه مرضى السكر، فبجانب العلاج الطعام أيضا له دور كبير فى الحفاظ على نسبة السكر فى الدم، وحسب ما ذكره موقع diabetes إذا كنت تعاني من النوع 2 من السكر وتعاني من زيادة الوزن ، فإن إيجاد طريقة لفقدان الوزن أمر مهم لأنه يحسن إدارة مرض السكري، هذا لأنه يمكن أن يساعد في خفض نسبة الجلوكوز في الدم وتقليل خطر حدوث مضاعفات أخرى، وهناك طرق مختلفة للقيام بذلك مثل الحميات منخفضة الكربوهيدرات، أو الأنظمة الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة للغاية.

يمكن أن يساعدك فقدان الوزن على خفض مستويات الجلوكوز في الدم، ونحن نعلم الآن أن فقدان الوزن بشكل كبير يمكن أن يؤدي حتى إلى الشفاء من مرض السكري من النوع 2 لدى بعض الأشخاص .

سواء كنت مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 ، فقد تحتاج إلى فقدان وزنك الحالي أو اكتسابه أو الحفاظ عليه ، ولكن من المهم اتخاذ خيارات غذائية صحية أثناء القيام بذلك.

وهناك نصائح يجب أن يتبعها مريض السكر للوقاية من المشاكل وهى:

1: اختر الكربوهيدرات الصحية

اختر الأطعمة الصحية التي تحتوي على الكربوهيدرات وكن على دراية بأحجام حصتك، وفيما يلي بعض المصادر الصحية للكربوهيدرات:

-الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والحنطة السوداء والشوفان الكامل.

-فاكهة.

-خضراوات.

-البقول مثل الحمص والفول والعدس.

-منتجات الألبان مثل اللبن غير المحلى والحليب.

2:قلل من تناول الملح

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وعندما تكون مصابًا بمرض السكري ، فأنت بالفعل أكثر عرضة للإصابة بكل هذه الحالات.

3: قلل من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة

إذا كنت تقلل من الكربوهيدرات ، فقد تبدأ في تناول كميات أكبر من اللحوم لملء جسمك لكنها ليست فكرة جيدة أن تفعل ذلك باللحوم الحمراء جرب مبادلة اللحوم الحمراء والمعالجة بـ

-البقول مثل الفول والعدس

-بيض.

-سمك.

-الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي.

-المكسرات غير المملحة.

4: تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات

نحن نعلم أن تناول الفاكهة والخضروات مفيد لك، من الجيد دائمًا تناول المزيد في أوقات الوجبات وتناولها كوجبات خفيفة إذا كنت جائعًا، يمكن أن يساعدك ذلك في الحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها جسمك يوميًا للحفاظ على صحتك.

5: اختيار الدهون الصحية

نحتاج جميعًا إلى الدهون في نظامنا الغذائي لأنها تمدنا بالطاقة لكن الأنواع المختلفة من الدهون تؤثر على صحتنا بطرق مختلفة.

توجد الدهون الصحية في الأطعمة مثل المكسرات غير المملحة والبذور والأفوكادو والأسماك الزيتية وزيت الزيتون وزيت بذور اللفت وزيت عباد الشمس يمكن لبعض الدهون المشبعة أن تزيد من كمية الكوليسترول في الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.