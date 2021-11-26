"تضامن الإسكندرية" تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين مع مشروع" الأسر البديلة"

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، ورشة عمل لتعزيز آليات الآسر البديلة خاصه بالآسر الكفيلة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع آليات الرعاية البديلة بالإسكندرية وبالتنسيق مع هيئة انقاذ الطفولة وجمعية تنظيم الأسره وبحضور الدكتوره ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وبحضور مديري الإدارات الاجتماعية ورؤساء أقسام الأسرة والطفولة والدكتورة نجاة حسن مسؤؤل الأسر البديلة بالإسكندرية.

ويهدف اللقاء إلى تنفيذ عدد من الأهداف من أهمها رفع كفاءة العاملين بدور الرعاية، وذلك في 7دور تابعين لوحدة الأسرة والطفولة و2 دار تابعة لإدارة الدفاع ورفع كفاءة الاخصائيين المسئولين عن الأسر البديلة وتمكينهم من أدوات تساعدهم علي تقديم افضل خدمه لهؤلاء الأطفال وأسرهم.

من جهه أخرى وفي إطار بداية حملة الـ16يوم لمناهضة العنف ضد المرأه وتحت رعاية الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، نظمت إدارة شئون المرأة ندوة للرائدات ورؤساء أقسام شئون المرأة بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة ومركز إعلام وسط تناولت الأضرار الصحية للختان والزواج المبكر بإعتبارهما من ضمن أنواع العنف ضد المرأة وتضمنت الندوة الإجابة علي إستفسارات الرائدات لتدعيم معلوماتهن وتمكينهن من تقديم التوعية للمستفيدات ونشر المعلومات بإسلوب علمي صحيح.