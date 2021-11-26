تدعيم مستشفيى أبو حماد وأبو كبير بجهازين للأشعة المقطعية بـ9 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة ب الشرقية ، إن وزارة الصحة قامت أمس بدعم مستشفي أبوحماد المركزي، ومستشفي أبو كبير المركزي، بعدد 2 جهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت 9 ملايين جنيه، وقامت إدارة كل مستشفي باستلام الجهاز، وإنهاء الإجراءات المخزنية، وجاري تجهيز المكان المخصص للوحدة، لتركيب الجهاز الجديد، ووحدة التحكم الخاصة به، وذلك للمرة الأولى بهذه المستشفيات، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الجديد بالذكر أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قام أول أمس بزيارة مستشفى أبوحماد المركزي، تفقد خلالها المكان المخصص لتجهيز وحدة الأشعة المقطعية، ومعاينة المسارات وخطوط السير، والتأكد من سهولة تحرك المريض من قسم الاستقبال لوحدة الأشعة المقطعية، وباقي الأقسام الطبية الأخري بالمستشفي، في حضور أعضاء مجلس النواب و الشيوخ بالمركز.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، مضيفاً بأن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم 25 مستشفي "عام ومركزي ونوعي ونموذجي"، شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، من حيث دعمها بوحدات الأشعة المقطعية، والتي بلغت حتي الآن 12 جهاز أشعة مقطعية بعد أن كانت ثلاثة فقط بالمحافظة.