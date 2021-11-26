اليوم السابع
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تداول 680 طن بضائع و320 شاحنة و67 سيارة و63 ألف طن قمح بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:46 ص
تداول 680 طن بضائع و320 شاحنة و67 سيارة و63 ألف طن قمح بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
كتب رضا حبيشى

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شهدت موانىء البحر الأحمر تداول 680 طن بضائع عامة ومتنوعة و320 شاحنة و 67 سيارة و63 ألف طن قمح، شملت حركة الصادرات 405 طن بضائع عامة و 220 شاحنة و53 سيارة ملاكى .

وشملت حركة الواردات 285 طن بضائع عامة و 100 شاحنة 14 سيارة و 63 ألف طن قمح قادم من روسيا ويتواجد 12 سفن على أرصفة الموانئ .

واستقبلت ميناء سفاجا السفينة ادفو بحمولة 63 ألف طن قمح قادم من روسيا والسفينة امل بحمولة 71 شاحنة و 12 ملاكى وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة و2 سيارة ملاكى والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 111 شاحنة و 12 سيارة ملاكى والسفينة الرياض بحمولة 6 شاحنة و 34 سيارة ملاكى

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة عمان، حيث تم استقبال 29 شاحنة بحمولة 285 طن و 2 سيارة ملاكى وتصدير 24 شاحنة بحمولة 405 طن و5 سيارة ملاكي.

 


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حركة الموانئ

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