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تحرير 2817 مخالفة لسيارات لعدم تركيب ملصق إلكترونى

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:31 ص
تحرير 2817 مخالفة لسيارات لعدم تركيب ملصق إلكترونى تركيب الملصق الالكتروني
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، في تحرير 2817 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط 3713 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 38  سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:

- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".
 
- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
 
- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.
 
ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.
 
- يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
 

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الملصق الالكتروني

المرور

حوادث

حوادث المرور

اخبار المرور

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