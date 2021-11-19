اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحرير 3260 مخالفة لسيارات لعدم تركيبها الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:34 ص
تحرير 3260 مخالفة لسيارات لعدم تركيبها الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة تركيب الملصق الالكتروني
كتب ـ محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الجهات المعنية في تحرير (3260) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط (3251) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع (45) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
 

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:

-وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.
 
ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".
- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
 
-يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.
 
ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.
 
- يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

 

 


الملصق

الملصق الالكتروني

المرور

اخبار المرور

مخالفات مرورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحرير 3132 مخالفة لسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 11:32 ص

تحرير 3118 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 11:42 ص

تحرير 3039 مخالفة سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الأحد، 14 نوفمبر 2021 11:19 ص

تحرير 3239 مخالفة لسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 11:23 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل لائحة قانون المرور بشأن سداد 100 جنيه قيمة الملصق الإلكتروني

الخميس، 11 نوفمبر 2021 04:49 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة