بيلاروسيا: وصول مساعدات إنسانية قدمتها "الصحة العالمية" للمهاجرين

كتب وكالات

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، عن وصول مساعدات إنسانية قدمها المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لمساعدة المهاجرين المتواجدين على الحدود البيلاروسية البولندية، بحسب "روسيا اليوم".

وكتبت الوزارة على صفحتها فى "تلجرام": وصلت إلى بيلاروس الشحنات الإنسانية التى قدمها المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية.

وهذه هى المساعدة الطبية المخصصة للمهاجرين المتواجدين حاليا فى مركز النقل اللوجستى على الحدود البيلاروسية البولندية".

وتضم هذه الشحنات المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية لعلاج الأمراض غير المعدية الأكثر شيوعا. وأضافت الوزارة: "وبينها الأدوية المضادة للجراثيم الوقائية للمعدة والخافضة للحرارة والضغط والمضادة للفطريات والموسعة للقصبات والمطهرة وغيرها".

ويشار إلى أن هذه الكمية من المستلزمات الطبية والأدوات مخصصة لتقديم المساعدات الطبية لما لا يزيد عن 10 آلاف شخص لمدة 3 أشهر.