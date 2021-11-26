اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول إفريقية بسبب سلالة جديدة من كورون

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:43 ص
بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول إفريقية بسبب سلالة جديدة من كورون لقاح كوفيد-١٩ (كورونا) - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

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أعلنت بريطانيا، الخميس أنها ستمنع المسافرين من 6 دول إفريقية من دخول أراضي المملكة المتحدة بسبب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا يرجّح أنها أكثر عدوى من سابقاتها.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد: "وكالة الأمن الصحي تدرس النسخة الجديدة. يجب انتظار ورود مزيد من المعطيات حولها، لكن كإجراء احترازي ستتم إضافة 6 دول إفريقية اعتبارا من منتصف الليل في القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، وسيجري إلغاء حركة الطيران معها كما سيتعين على البريطانيين العائدين منها الخضوع للحجر الصحي".

وأوضح جاويد أن قرار الحظر سيشمل كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا.

وأعربت السلطات الصحية البريطانية عن القلق الشديد إزاء سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب إفريقيا، مرجحة أن تكون اللقاحات أقل فعالية ضدها.

 

وتحمل السلالة الجديدة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

 


تاميبيا

بتسوانا

جنوب افريقيا

بريطانيا

افريقيا

كورونا

ليسوتو

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