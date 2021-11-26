النوم مبكرا يساعد فى التغلب على دهون البطن.. دراسة توضح

كتبت إيناس البنا

تعتبر السمنة في منطقة البطن أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، ووفقا للنشرة الإخبارية للصحة بجامعة هارفارد، دعت إلى إعادة التفكير في وقت النوم لتجنب دهون البطن والمخاطر الصحية التي تحملها.

وتستشهد نشرة الجامعة بالدراسة الدولية الكبيرة التي أجريت على البالغين في منتصف العمر وكبار السن والتي تشير إلى أن النوم متأخرًا مرتبط بالسمنة والبطن الكبير.

شملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Network Open، ما يقرب من 137000من 26 دولة، أجاب المشاركون على أسئلة حول سلوكياتهم في النوم، حيث قال حوالي 14 % إنهم ذهبوا للنوم في منتصف الليل أو بعد ذلك.

مقارنة بوقت النوم بين الساعة 8 مساءً و10 مساءً، ارتبط وقت النوم المتأخر بزيادة خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 20 % (مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى) أو وجود محيط خصر كبير (35 بوصة أو أكثر للنساء، 40) أو أكثر للرجال).

كانت المخاطر أعلى (35 % إلى 38 %) بين الأشخاص الذين ذهبوا إلى الفراش بين الساعة 2 صباحًا و 6 صباحًا، كما ارتبطت القيلولة الطويلة أثناء النهار بزيادة خطر الإصابة بدهون البطن، خاصة بين النساء.

الذهاب إلى الفراش مبكرًا (قبل الساعة 8 مساءً) لم يكن مرتبطًا بالسمنة.



يقول تقرير هارفارد إنه على الرغم من أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة ولا تثبت أن النوم متأخرًا سيؤدي إلى زيادة الوزن، فمن المعقول أنه قد يكون سبب السمنة وتراكم الدهون الحشوية، وتكهن الباحثون بأن تأخير موعد النوم يمكن أن يبطل إيقاع الساعة البيولوجية (دورة النوم والاستيقاظ) ، مما يزيد من مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول وقد يلعب دورًا في السمنة في منطقة البطن.

كم يحتاج الأطفال من النوم؟



يحتاج الأطفال إلى مزيد من النوم أكثر من البالغين:

المراهقون: من 8 إلى 10 ساعات من النوم كل ليلة

الأطفال في سن المدرسة: من 9 إلى 12 ساعة من النوم كل ليلة

مرحلة ما قبل المدرسة: ما بين 10 إلى 13 ساعة من النوم يوميًا (بما في ذلك القيلولة)

الأطفال الصغار: ما بين 11 و 14 ساعة من النوم يوميًا (بما في ذلك القيلولة)

الأطفال: ما بين 12 إلى 16 ساعة من النوم يوميًا (بما في ذلك القيلولة)

حديثو الولادة: ما بين 14 و 17 ساعة من النوم يوميًا