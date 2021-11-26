المفوضية الأوروبية توصى بتعليق الرحلات من وإلى دول "المتحور الجديد"

كتب وكالات

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من وإلى إفريقيا الجنوبية والدول الأخرى التى رصدت فيها المتحور الجديد لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت رئيستها أورسولا فون دير لايين، بحسب "الشرق بلومبرج".

وقالت فون دير لايين فى تصريح: "اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء تعليق الرحلات من دول إفريقيا الجنوبية ودول أخرى معنية للحد من تفشى المتحورة الجديدة. يجب تعليق كل الرحلات الجوية المتجهة إلى هذه الدول فى انتظار فهم جيد للخطر الذى يشكله المتحور الجديد".