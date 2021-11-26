وأوضحت اللجنة بين الوزارية، في بيان لها ، أن قرار إرجاء تعليق الرحلات الجوية المباشرة من فرنسا إلى الأحد يهدف إلى تسهيل عملية عودة المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب.

يذكر بأن قرار تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وفرنسا يأتي من أجل الحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في ادارة جائحة كوفيد – 19 ، ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض بلدان الجوار الأوروبي.