اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 07:07 م
أكرم القصاص
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الكشف وتوفير العلاج مجانا لأهالى قرية سالم البحيرى ببنى سويف ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:57 م
الكشف وتوفير العلاج مجانا لأهالى قرية سالم البحيرى ببنى سويف ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية بقرية سالم البحيرى ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية  بقرية سالم البحيري مركز الفشن، مكونة من 10عيادات فى9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1407 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم  65، معمل طفيليات 44،حالات  الأشعة 24، استصدار 10 قرارات علاج على نفقة دولة ،تحويل 6 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 60 حالة.

 

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من  فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

 

من جهته، أوضح وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي  الذي تشهده  تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

 
قافلة طبية لصحة بنى سويف
قافلة طبية لصحة بنى سويف

 

اجراء الكشف الطبى على المواطنين
اجراء الكشف الطبى على المواطنين

 

تقديم ادوية بالمجان
تقديم ادوية بالمجان

 

فحوصات طبية للمواطنين
فحوصات طبية للمواطنين

 

قافلة طبية بقرية سالم البحيرى ببنى سويف
قافلة طبية بقرية سالم البحيرى ببنى سويف

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