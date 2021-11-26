القوات التونسية تصيب شخصا حاول اقتحام مقر وزارة الداخلية.. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن أعوان دورية قارة متمركزة قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة تصدوا منذ قليل لشاب كان يحمل سلاحا أبيض، يرجح أنه حاول اقتحام مقر الوزارة بشارع الحبيب بورقيبة.

وأوضحت الإذاعة أنه تم التعامل معه بإطلاق رصاصة عليه أصابت أحد رجليه لتتم السيطرة عليه والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله الى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة.

فيما قال شهود الجمعة إن هناك استنفاراً كثيفاً للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس، وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة أحبطت هجوماً إرهابياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: "لا يمكنني الآن إعطاء أي تفاصيل. أنا في ساحة الجريمة الآن".

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رجال شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.