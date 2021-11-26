وقال كارلو نوجراليس القائم بأعمال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية - في مؤتمر صحفي دوري أوردته صحيفة (فلبين ستار) المحلية - إن السلطات تسمح للأجانب المحصنين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من البلدان التي حددتها الفلبين ضمن فئة الدول منخفضة الخطورة فيما يتعلق بالفيروس التاجي، بدخول البلاد.



وتسري السياسة الجديدة، التي اعتمدتها فرقة العمل المعنية بمكافحة الوباء التابعة للحكومة، اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل وحتى 15 من نفس الشهر، على مواطني 159 دولة وإقليم غير مطالبين بالحصول على تأشيرة للمجيء إلى الفلبين.



وبموجب هذه السياسة، يمكن للأجانب الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول الفلبين القدوم إلى البلاد مرة أخرى لأنها تسمح لهم الآن بالقيام بزيارة بدون الخضوع للحجر الصحي بشرط أن يكونوا محصنين بالكامل، وأن يكونوا قادمين من دولة ضمن "القائمة الخضراء" مع تقديم وثيقة /بي سي آر/ سلبية صادرة خلال 72 ساعة قبل الدخول إلى البلاد.