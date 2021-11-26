وقال المكتب الإعلامي للرئاسة الأذرية بحسب وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "أذرتاج"، إن زيارة علييف جاءت بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد محادثات ثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في موعدها لتتزامن مع ذكرى توقيع إعلان وقف إطلاق النار في ناجورني قرة باج .



وكانت قد أعلنت الحكومة الأرمينية في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان غادر أيضا إلى سوتشي.