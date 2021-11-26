اليوم السابع
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الداخلية تضبط بضائع مهربة داخل حاوية بميناء بورسعيد بقيمة 180 ألف جنيه

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:02 م
الداخلية تضبط بضائع مهربة داخل حاوية بميناء بورسعيد بقيمة 180 ألف جنيه ميناء بورسعيد -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أحبطت الداخلية محاولة تهريب بضائع وأصناف محظور دخولها للبلاد داخل إحدى الحاويات عبر ميناء بورسعيد، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ ورود حاوية إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة على متن باخرة من إحدى الدول مشمولها أمتعة شخصية لصالح (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية)، كما أضافت التحريات باحتواء الحاوية على أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش مشمول الحاوية فى حضور مندوب عن صاحب الشأن، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأصناف والبضائع غير مثبته بمستندات الرسالة عبارة عن (166 قطعة أجهزة تدخين إلكترونية ومستلزماتها  – 1670 قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع – 48 قطعة شعر مستعار) مخبأة داخل أجهزة تكييف وشاشات تلفاز بالإضافة للمشمول الأصلى بالمخالفة للقانون.

وبسؤال مندوب صاحب الشأن أقر بصحة الواقعة، ونفى علمه بوجود تلك الأصناف المخالفة ضمن مشمول الرسالة، وقدرت قيمة الضرائب والرسوم والتعويض الجمركى والغرامات المستحقة (180,346 جنيه).

 


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