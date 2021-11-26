وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول - في بيان أودرته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ - عن تضامن ووقوف الأردن مع حكومة وشعب روسيا، وخالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وكانت السلطات الروسية في مقاطعة "كيميروفو" بسيبيريا قد أعلنت أمس، مصرع 11 شخصًا وإصابة العشرات وإجلاء 236 عاملاً من منجم للفحم بسبب اندلاع حريق وتصاعد الدخان.