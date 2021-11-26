التعليم: انتهاء جميع المدارس من تسليم أجهزة التابلت لطلاب الأول الثانوى

محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء جميع المدارس الثانوى من تسليم طلاب الصف الأول الثانوى أجهزة التابلت، بواقع 635 ألف جهاز لوحى، موضحة أن جميع طلاب الأول الثانوى أصبح لديهم الأجهزة والتى تعتبر بدل الكتاب الورقى، بعد توقف طباعته، مؤكدة أنه على الطلاب ضرورة الاستفادة من المحتوى الرقمى على بنك المعرفة والفيديوهات التفاعلية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهت من توزيع الأجهزة على المديريات وفق الضوابط التالية:

- وزعت الوزارة على المديريات قرابة 635 ألف جهاز تابلت.



ـ سدد كل طالب مبلغ 100 جنيه تأمين على الجهاز.



ـ انتهت المدارس من توزيع الأجهزة على الطلاب.



ـ التابلت بديل للكتاب الورقى للطلاب بعد توقف طباعته.



ـ حذرت المدارس طلابها من وضع كلمة سر للجهاز.



ـ طالبت المدارس التلاميذ بالتوجه لاستلام شريحة النت.



ـ تم تفعيل الأجهزة لدخولها على منظومة الوزارة.



ـ توفير المناهج الدراسية على أجهزة التابلت.



ـ يحتوى التابلت على الكتب المدرسية وفيديوهات تفاعلية.



ـ يحصل الطالب على التابلت مجانا.



ـ في حالة تلفه أو فقده يتحمل الطالب تكلفة جهاز أخر.



ـ تعقد الامتحانات إلكترونيا على التابلت.



ـ تتميز أسئلة التقييم الجديد بكونها تخاطب الفهم وليس الحفظ.