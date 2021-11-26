التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا داخل مجرى مائى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل فى الثالثة من العمر مصرعه بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج،إثر تعرضه لحادث غرق أثناء لهوه علي حافة مصرف مياه مجاور للمنزل تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام وتم توقيع الكشف الطبى على الجثة وتم تحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغ من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بغرق طفل داخل مجرى مائى وتم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى العام والتحفظ عليها لحين الإنتهاء من توقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوصول الطفل محمد ع خ ع 3 سنوات ويقيم دائرة مركز جرجا " جثة هامدة إلى مستشفي جرجا العام " إدعاء غرق

وسؤال والده عبد اللطيف خ ع 29 سنة سائق ويقيم دائرة المركز قرر بانه أثناء لهو نجله علي حافة مصرف مياه مجاور للمنزل "انزلقت قدمه "وسقط به مما أدي لغرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.