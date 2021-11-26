الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة بداية من الثلاثاء المقبل

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية ، إن هناك ارتفاع فى درجات الحرارة أعلى من المعدلات بحوالى 4 أو 5 درجات مئوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "نحن حاليا فى فصل الخريف ووارد ارتفاع أو انخفاض فى درجات الحرارة ويبدأ فصل الشتاء فى 21 ديسمبر المقبل، وسبب ارتفاع الحرارة حتى يوم الإثنين المقبل هو قدوم كتل هوائية قادمة من الجزيرة العربية".

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية: "بداية من يوم الثلاثاء انخفاض درجات الحرارة ووارد هناك حدوث أمطار على بعض المناطق المختلفة فى السواحل الشمالية".