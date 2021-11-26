اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 09:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة بداية من الثلاثاء المقبل

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 08:42 م
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة بداية من الثلاثاء المقبل حالة الطقس -أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع فى درجات الحرارة أعلى من المعدلات بحوالى 4 أو 5 درجات مئوية. 
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "نحن حاليا فى فصل الخريف ووارد ارتفاع أو انخفاض فى درجات الحرارة ويبدأ فصل الشتاء فى 21 ديسمبر المقبل، وسبب ارتفاع الحرارة حتى يوم الإثنين المقبل هو قدوم كتل هوائية قادمة من الجزيرة العربية".
 
وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية: "بداية من يوم الثلاثاء انخفاض درجات الحرارة ووارد هناك حدوث أمطار على بعض المناطق المختلفة فى السواحل الشمالية".

الارصاد الجوية

فصل الشتاء

فصل الخريف

اخبار الطقس

طقس اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: البلاد تتأثر بمرتفع جوى سطحى يعمل على رفع درجة الحرارة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:02 م

الأرصاد: نمر بفترة تقلبات جوية وننصح بعدم تخفيف الملابس

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 09:34 ص

الأرصاد: شبورة مائية على الطرق بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:39 م

الأرصاد: ارتفاع الحرارة لـ30 درجة الأسبوع المقبل..اعرف آخر توقعات الطقس

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:50 م

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات وإزالة الأعطال

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:01 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة