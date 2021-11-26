أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة وشوائب عالقة غدا.. والعظمى 29 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت ارتفاع بدرجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التعليم: السماح لمن سدد القسط الأول من المصروفات تحرير استمارة دخول الامتحان

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن متابعة الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية بسرعة التوجه لمكاتب البريد لتسديد المصروفات كاملة أو على قسطين، مع السماح للطلاب الذين سددوا القسط الأول بتحرير استمارة تقدمهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2022، على أن يلتزم الطالب بسداد القسط الثاني مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

كما وجهت الوزارة طلاب الصف الأول الثانوي العام التوجه لاستلام شرائح خطوط التابلت من خلال شركات المحمول، بدون مقابل مادي مع ضرورة الالتزام بسداد قيمة التأمين على أجهزة التابلت من خلال منافذ البريد المصري لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي العام، عن العام الدراسي الحالي وكذلك القائمين على العملية التعليمية حتى لا يسقط حقهم التأميني على الأجهزة في حالة الفقد أو الإصلاح او التلف.

رويترز: حفل فخم فى افتتاح طريق الكباش لإبراز أفضل المواقع السياحية بمصر

أشادت وكالة رويترز الإخبارية بحفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر بعد ترميمه، وهو الطريق الذى يربط بين معبدى الأقصر والكرنك، وقالت إن الحفل كان فخما يهدف إلى إبراز أحد أفضل المواقع السياحية فى مصر.



وأشارت رويترز، إلى إن موكب يوم الخميس يشمل إعادة فتح الطريق البالغ طوله 2.7 كيلومتر، إعادة تمثيل لمهرجان الأوبت القديم، حيث عرضت تماثيل آلهة طيبة خلال هصر الدولة الحديقة احتفالا بالخصوبة وفيضان النيل.



وقالت رويترز، إن الرئيس السيسى سار على طول الطريق فى بداية الحفل، وكان هناك عربات فرعونية وأكثر من 400 فنان شاب يرتدون أزياءً فرعونية شاركت فى العرض على طول الطريق.



وقالت رويترز، إن السياحة تعد مصدرا حيويا لفرص العمل والعملة الأجنبية لمصر، وقامت البلاد بجهود مكثفة لجذب السائحين مجددا بعد فترة تراجع بسبب وباء كورونا.

القوى العاملة: السعودية تسمح بالسفر المباشر للقادمين من 6 دول بينها مصر

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتلقى الوزير، تقريرا من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، كشف فيه عن أن وزارة الداخلية السعودية سمحت بالقدوم المباشر إلى المملكة من (مصر، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل،وفيتنام، والهند)، دون الحاجة إلى قضاء (14) يوماً خارجها، على أن يتم تطبيق الحجر الصحي المؤسسي عليهم 5 أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، وذلك بدء من الأربعاء القادم.

وأشار تقرير الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلى القرار يعتبر خبر سار لجميع الفئات والذين يقدر عددهم تقريباً مليون وستمائة ألف عامل مصري وخاصة العاملين أصحاب التأشيرات الجديدة، والذين تأخر سفرهم عدة مرات بسبب إغلاق الطيران المباشر، ورفض أصحاب الأعمال تحمل تكاليف السفر ترانزيت، حيث كان يتم إعادة إجراءات الكشف الطبي كلما انتهت مدة صلاحيته مما زاد العبء والتكاليف المالية على العاملين، وهذه فئة غير قليلة والتى تقدر بعشرات الآلاف من أصحاب التأشيرات.

رئيس مصلحة الضرائب: إتاحة خدمة استعلام الممولين بالقاهرة إلكترونيًا

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة خدمة استعلام الممولين بالمأموريات التي يتم تطبيق الدمج عليها بمنطقة القاهرة رابع عن اسم وعنوان المأمورية الجديدة المحول لها، والتابع لها ملفه الرئيسى إلكترونيًا، وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبى الخاص به أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، مضيفًا أنه يمكن للممول تعديل البيانات الخاصة به أو تغيير المأمورية الجديدة التابع لها من خلال التوجه إلى مقر المأمورية الجديدة بحد أقصى حتى يوم 9 ديسمبر المقبل.

وقال "عبد القادر"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إنه تم تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة رابع، في 10 مأموريات مدمجة، مضيفًا أن الدمج من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية «دخل، قيمة مضافة» في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، هذا بالإضافة إلى إتاحة التعاملات الإلكترونية، وكذلك توفير الجهد والوقت على الممولين والتيسير عليهم، من خلال تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تقوم على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في الـ10 مأموريات المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع في 2 يناير المقبل.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، على أن المصلحة تسعى لتحقيق التطوير الشامل لتحقيق العدالة الضريبية، وتسهيل تعامل الممولين مع الإجراءات الضريبية، والتي تستوجب توحيد المأموريةالتابع لها كافة ملفات الممولين، موضحًا أن هذا الرابط الخاص باستعلام الممولين عن موقف ملفاتهم ونقلهم إلى المأموريات الجديدة يعد خطوة أساسية لنشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ودمج مأموريات الدخل ومأموريات القيمة المضافة في مأمورية واحدة تتضمن كافة ملفات الممول بكافة أنواعها وتخصصاتها، مؤكدًا أن تطبيق الدمج سيتم بشكل مرحلي وفق خطة زمنية محددة.

كاف يحدد فبراير لإقامة مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى السوبر الأفريقى

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " إقامة مباراة الأهلى ضد الرجاء المغربى فى نهائى السوبر الأفريقي خلال شهر فبراير 2022 بالإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية التى يعقدها الكاف حاليا فى أحد الفنادق بالقاهرة بحضور جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

حصد الأهلى بطولة السوبر الأفريقى للمرة السابعة فى تاريخه، بعدما فاز على نهضة بركان المغربى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مايو الماضى باستاد جاسم بن حمد بنادى السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية محمد شريف، محمد مجدى أفشة وعمرو السولية، ليضمن الأهلى مشاركته السابعة فى كأس العالم للأندية.

وحصد الرجاء المغربى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021، بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائرى فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

صحيفة أرجنتينية عن حفل افتتاح الكباش: مشهد ملحمى ينعش السياحة المصرية

أشادت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية بحفل افتتاح طريق الكباش أقدم ممر تاريخى فى العالم ، والذى يربط بين معبدى الأقصر والكرنك بمدينة الاقصر "طيبة القديمة"، وقالت إن "الحفل كان مشهد ملحمى واستعراض فرعونى مبهر، فبعد 3500 عام، تم ترميم المئات من التماثيل ابى الهول برأس كبش وجسم الأسد مما جعل طريق الكباش فى مدينة الأقصر "أكبر متحف مفتوح".

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية على موقعها الإلكترونى، إلى أن طريق الكباش يحول الاقصر إلى متحف فى الهواء الطلق، وهو ما ينعش السياحة بشكل كبير، وبالتالى فإن مصر بانتظار طفرة فى المجال السياحى والتوظيف، حيث أن قطاع السياحة يعمل فيه مليون شخص، وهو القطاع الذى يولد أكثر من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، مما يبشر مصر بطفرة فى الاقتصاد فى الفترات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن كل عام يأتى ملايين السائحين إلى مواقع مصر القديمة، وخاصة هذا الممر لأبى الهول الذى يحمل رأس الكبش، والذى يبلغ طوله جوالى 3 كيلو مترات ، ويمتد من معبد الكرنك إلى طيبة القديمة ، مملكة ومدينة الإله آمون.