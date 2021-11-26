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الأردن يعلن تطبيق الحجر الصحى 14 يوما على المواطنين القادمين من جنوب أفريقيا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:48 م
الأردن يعلن تطبيق الحجر الصحى 14 يوما على المواطنين القادمين من جنوب أفريقيا مطار الأردن - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت الأردن تطبيق الحجر الصحي 14 يوما على المواطنين القادمين من جنوب أفريقيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من المتحور الجديد لفيروس "كورونا" بعد ظهوره في جنوب أفريقيا، مؤكدة أنها تحتاج لأسابيع عدة من أجل فهم طبيعة المتحور الأحدث.

وأوضح متحدث باسم المنظمة العالمية كريستيان ليندماير - وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي دوري لوكالات الأمم المتحدة - أن فهم مستوى انتقال وشدة المتحورة الجديدة يحتاج إلى "أسابيع عدة".

وقال ليندماير : "إن خبراء من المنظمة مكلفين بمراقبة تطورات كورونا سيجتمعون مع ذلك في وقت لاحق اليوم، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف المتحورة التي سميت (بي. 1.1.529) على أنها (مقلقة) أو (يجب مراقبتها)".

وأضاف أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 100 تسلسل من السلالة المتحورة، وقد أظهر التحليل المبكر أنها تحتوي على عدد كبير من الطفرات التي تتطلب مزيدًا من الدراسة، لافتًا إلى أن المنظمة ستطلب من الدول اتخاذ إجراءات لمواجهة السلالة المكتشفة حديثًا، مضيفًا أن الخبراء سيشاركون الدول المعلومات المتوفرة.


الاردن

جنوب افريقيا

سلاله كورونا

فيروس كورونا

مطار الأردن

جنوب أفريقيا

الحجر الصحى

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