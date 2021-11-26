اليوم السابع
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إغلاق 3 موانئ فى قناة المانش للمطالبة بالتسريع فى منح التراخيص بعد بريكسيت

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:01 م
إغلاق 3 موانئ فى قناة المانش للمطالبة بالتسريع فى منح التراخيص بعد بريكسيت احتجاج صيادين
كتب : أحمد علوى

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أعلنت لجنة الثروة السمكية الوطنية في فرنسا إغلاق ثلاث موانئ لقناة المانش ونفقها، في خطوة تحذيرية للمطالبة بمنح تراخيص الصيد بسرعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيمنع الصيادون وصول العبارات إلى ثلاث موانئ في قناة المانش هي سان مالو وويسترهام وكاليه. وعلى البر، سيمنعون وصول مركبات الشحن إلى محطة الشحن عبر النفق تحت المانش لبضع ساعات.

وقال رئيس اللجنة، جيرار روميتي، في مؤتمر صحافي: "لا نريد صدقات، نريد فقط استعادة تراخيصنا. يجب أن تحترم بريطانيا اتفاق بريكسيت. ما زال هناك الكثير من الصيادين الذين ينتظرون" استئناف عملهم.

وأضاف: "لقد مر 11 شهرا ونحن ننتظر القرار. صبرنا له حدود. نأمل أن يسمع هذا التحذير"من دون أن يستبعد فرضية "عدم اتخاذ أي إجراء" في المستقبل. واعتبر أن هذه الخطوة بمثابة رد على الموقف "الاستفزازي" و"المهين" للبريطانيين.

كما شكك روميتي في مدى صلابة التزام الأوروبيين الداعم لصيادي الاتحاد الأوروبي مرحبا بـ"الإنذار" الذي وجهته الأربعاء المفوضية الأوروبية والتي طلبت فيه من لندن تسوية هذا النزاع بحلول 10 ديسمبر.

 

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