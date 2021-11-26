إصابة 5 من بينهم 4 بطلقات نارية فى مشاجرة بدار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قبل قليل من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بناحية قرية أولاد خلف دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، نتج عنها إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم من بينهم 4 بطلقات نارية، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بدار السلام للعلاج، وضبط الأسلحة النارية المستخدمة فى المشاجرة.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز دار السلام، وتم تبادل إطلاق الأعيرة النارية فيها مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة والفصل بين الطرفين وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع مشاجرة بين عائلتين بناحية قرية أولاد خلف، وإطلاق أعيرة نارية نتج عن المشاجرة إصابة شاب 20 سنة بطلق نارى باليد اليمنى، وشاب آخر يبلغ من العمر 25 سنة بطلق نارى بالفخذ الأيسر فتحة دخول وخروج، وحدث يبلغ من العمر 17 سنة بطلق نارى بالساعد الأيسر، وشاب يبلغ من العمر 37 سنة بطلق نارى بالساق أدى إلى كسر بعظمة الساق، وشاب يبلغ من العمر 21 سنة باشتباه ما بعد الإرتجاج عقب التعدى عليه بشومه على رأسه.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات على وقوف مركبة توك توك بالشارع، وتم الفصل بين طرفى المشاجرة، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة، ونقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى والتى قامت بتحويلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.