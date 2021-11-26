ضبط 7 قطع سلاح و25 لفافة شابو وتنفيذ 1090 حكما قضائيا بحملة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية مكبرة أستهدفت تجار الأسلحة النارية الغير مرحضة وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ احكام وذلك بدائرة المراكز والأقسام وتم ضبط 7 قطع سلاح متنوعه وتنفيذ 1090 حكما قضائيا متنوعا و25 لفافه لمخدر الشابو.

جاءت الحملة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقيادة العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام وذلك فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون

استهلت الحملة اعمالها في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة وتم ضبط طبنجة مجهولة العيار والماركة مطموسة الأرقام وتم ضبط 3 فرد روسي محلى الصنع، وتم ضبط 4 قطع سلاح أبيض بإجمالى 7 قطع سلاح متنوعة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وأستكملت الحملة أعمالها في مجال مكافحة جرائم المخدرات وتم ضبط 25 لفافه لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 75 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول دراجة بخارية بدون لوحات معدنية حيازة عامل ومقيم دائرة مركز جرجا.

أفاد المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال ضبط حالات الاشتباه حيث تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 3 احكام متنوعة وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1090" حكما قضائيا تم إتخاذ كافة الإجراءات نحو ترحيل المتهمين بعد عرضهم على النيابة العامة.