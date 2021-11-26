أهالى كفر النصارية بالغربية يشكون كسر مواسير مياه جديدة.. ورئيس الشركة يرد

كتبت: شيماء حمدى

أرسل القارئ أحمد كامل من أهالى شارع وسط البلد في كفر النصارية مركز كفر الزيات بالغربية، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب كسر بمواسير المياه الجديدة بعد يومين من تركيبها، وغرق الشوارع بالمياه، وإهدار الماء مما يعيق سير الأهالى ومرورهم.

من جانبه أكد الدكتور مهندس حمدي شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب لـ اليوم السابع أن القرية تشهد مشروع إحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحى ويتبع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية.

واضاف أن الشركة لم تتسلم المشروع حتي الآن وتقوم الهيئة بأعمالها لإنهاء المشروع على أن تتسلمه الشركة فور الانتهاء من الأعمال.

و قال المهندس محمد اشرف مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالشركة، أن الهيئة أسندت المشروع لأحد المقاولون وأثناء الحفر حدث كسر في أحد الخطوط، مبينا أن الهيئة استعانت بالشركة لإصلاح الكسر، وتم علي الفور إرسال العمال وتم إصلاح الكسر وشفط المياه، مؤكداً ان الشركة تعاملت مع الموقف وتم إصلاح الكسر.



الماسورة



كسر الماسورة



كسر المواسير

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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