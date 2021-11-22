عادة يومية قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكرى

كتبت إيناس البنا

مرض السكري، هو حالة تتميز بنقص ومقاومة الأنسولين مع ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى حالات قاتلة مثل السكتة الدماغية ومشاكل القلب والخرف.

داء السكري من النوع الأول هو اضطراب في المناعة الذاتية، ومرض السكري من النوع الثاني أكثر شيوعًا، وعامل الخطر المحتمل هو الاعتماد على نظام غذائي غني بالسكريات المضافة.

ومع ذلك ، وفقًا للخبراء ، يمكن أن يكون مرض السكري مميتًا ويمكن إلقاء اللوم على الكثير من شيء واحد في روتينك اليومي، وذلك وفقا لموقع "إكسبريس".

عندما يستهلك شخص سليم (غير مصاب بالسكري) السكر، يطلق البنكرياس هرمونًا يعرف باسم الأنسولين الذي يكسر السكر إلى طاقة ويساعده على امتصاصه من قبل الخلايا وبالتالي منع ارتفاع مستويات السكر في الدم، ومع ذلك في مرض السكري ينتج الجسم كمية أقل من الأنسولين أو لا ينتج عنها على الإطلاق ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم عند استهلاك الكربوهيدرات البسيطة على أساس مؤشر نسبة السكر في الدم، وبمرور الوقت يمكن أن يساهم ارتفاع مستويات السكر في الدم في حالات قاتلة مثل السكتة الدماغية ومشاكل القلب والخرف.

في حين أن داء السكري من النوع الأول هو اضطراب مناعي ذاتي، فإن داء السكري من النوع 2 أكثر شيوعًا، وعامل الخطر المحتمل هو الاعتماد على نظام غذائي غني بالسكريات المضافة، غمر نفسك بالأطعمة الحلوة - سواء كانت حلويات أو وجبات مصنعة ومعبأة تحتوي على حبوب مكررة أو كربوهيدرات وتحويلها إلى سكر بسهولة - يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين بمرور الوقت، وعندما لا يتم الاهتمام بهذا الأمر، يمكن أن يؤدي إلى وفاة أيضًا.

لتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، يوصي الخبراء بتخطي الأطعمة التالية: