أمن القاهرة يضبط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين بمنطقة السلام بحوزتهما سلاح نارى، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية) حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما" وعثر بداخلها على (طبنجة -عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.