أسعار البيض تتراجع 4 جنيهات فى الأسواق والكرتونة بـ36 جنيها فى المزرعة

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار البيض في الأسواق حوالى 4 جنيهات فى الأسواق بالنصف الثانى من شهر نوفمبر الجارى، حيث هبطت سعر كرتونة البيض من 40 جنيها إلى 36 جنيها، تسليم أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يزيد عن سعر المزرعة بحوالي 5 جنيهات.

وكانت أسعار البيض ارتفعت إلى مستويات كبيرة على مدار شهرين إلى مستويات 60 جنيها للكرتونة، لكن مع ضخ كميات كبيرة فى منافذ التموين أخذت الأسعار طريقها للتراجع وكانت شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، أعلنت أن سعر الدواجن تراجع إلى مستويات تتراوح بين 24 إلى 25 جنيها للكيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة وقد يكون هناك بعض الاختلافات من محافظة إلى أخرى بسبب فروق تكاليف النقل وهوامش الربح الخاصة بكل مزرعة، لذلك كافة الأسعار التى سيتم نشرها فى سياق هذا التقرير قد تتغير بصورة مستمرة.

وأعلنت الشعبة أن سعر كيلو الفراخ البيضاء يصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيها للكيلو ويصل إلى 33 جنيها في بعض المناطق، وهنا الفروق في الأسعار تكون من منطقة إلي منطقة داخل المحافظات المختلفة وفق تكلفة النقل ونسب المكسب التي يضعها كل تاجر على سعر الكيلو.