"18 سنة قدام النار ولسه بيعافروا".. "أم أشرف" وزوجها أشهر صناعية زلابية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة المنيا مع أم أشرف وزوجها، أقدم وأشهر صناعية للزلابية بالمحافظة، 18 سنة مع بعض قدام النار، ولسه بيعافروا واستطاعوا تربية أبنائهم من الصنعة، ويؤكدون "النظافة سر الصنعة".

قالت أم أشرف: بدأنا فى صناعة الزلابية منذ 18 عاما، وذلك حتى نستطيع توفير لقمة العيش، نستيقظ فى الساعة الثانية ليلا من أجل تجهيز العجين الخاص بالصنعة ونبدأ عمل مع الفجر كل يوم حتى تنتهى العجينة، والحمد لله منذ أن بدأت أنا وزوجى واستطعنا أن نكسب الناس بعد تذوقهم للزلابية وأصبحوا زبائن دائمين لدينا.



وأضافت: 18 سنة ونحن نقف أمام النار ولكن الحياة تحتاج إلى التعب من أجل لقمة العيش، كان زوجى يخرج بمفرده وعندما شعرت أنه يبذل جهدا كبيرا وحده قررت الوقوف بجانبه ومساعدته، فأصبحت أخرج معه فى الصباح الباكر صيفا وشتاء أساعده أولا فى عجين الزلابية وبعدها أخرج معه للتقطيع.



فيما قال أبو أشرف: أنا وزوجتي قررنا أن نعمل وكان ذلك منذ زمن بعيد فاخترنا هذا المكان لأنه مكان مرور للسيارات من الجهتين، وبعد خروجنا وتوافد الناس علينا أصبح هؤلاء زبائن دائمين بل يأتون لنا بأشخاص آخرين نظرا للصنعة الجيدة.



وتابع: نعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة، ومنذ 18 سنة ونحن نستيقظ فى نفس الموعد الساعة 2 فجرا حتى تختمر العجين ثم أخرج أنا وزوجتي ونبدأ العمل مع الفجر، حتى أن زوجتى أصيبت فى ظهرها من كثرة الوقوف أمام النار، وطلبت منها كثيرا أن تستريح إلا أنها ترفض أن تتركنى أعمل بمفردى، ودائما تقول نحن سندا لبعضنا وسوف نبقى هكذا حتى نهاية العمر.



أم-أشرف



ام-اشرف-اشهر-صانعى-زلابيا-بمحافظة-المنيا



أم-أشرف-تحدث-لليوم-السابع



ام-اشرف-وزوجها-اشهر-صانعى-زلابيا-بالمنيا



ام-اشرف-وزوجها-اشهر-صناعية-للزلابيا



ام-اشرف-وزوجها-وصناعية-الزلابيا-بمحافظة-المنيا



جانب-من-عمل-الزلابيا-بيد-أم-أشرف-وزوجها