يونيسف تقدم أدوية لـ30 ألف طفل دون الخامسة فى ميانمار

كتبت : هند المغربي

استمرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في ميانمار ، تقديم المساعدة لعشرات الآلاف من الأطفال المحتاجين في البلاد لضمان استمرارية الخدمات الصحية وفق بيان المنظمة الأممية

وقدمت اليونيسف الأدوية لتغطية حوالي 30 الف طفل دون سن الخامسة في ولايات راخين وكاشين وشان وتشين لافته الى ان هذا يشمل الأدوية لعلاج الالتهاب الرئوي والإسهال.

كما تواصل اليونيسف تقديم الخدمات الصحية الطارئة ، بما في ذلك الاستشارات عن بعد والإحالات للنساء الحوامل والأطفال، حيث تلقى بالفعل أكثر من 9000 امرأة وطفل هذا النوع من الدعم.

وبدأت اليونيسف في تقديم المساعدة النقدية الإنسانية للأسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات ، وكذلك الأطفال ذوي الإعاقة حيث تساعد هذه الإعانات الأسر على دفع تكاليف الخدمات الأساسية وتلقى أكثر من 5300 امرأة حامل وطفل في يانجون هذا الدعم بالفعل ، وتعمل اليونيسف على زيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون هذا النوع من المساعدة.