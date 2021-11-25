وزير البترول يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره اليونانى لبحث توسيع نطاق التعاون

كتبت-مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره اليونانى كوستاس سكريكاس وزير البيئة والطاقة بحثا خلالها سبل توسيع نطاق التعاون في مجال البترول والغاز لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، حيث أكد الوزيران أهمية اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف وذلك علي هامش الاجتماع الوزارى السادس لمنتدي غاز شرق المتوسط بالقاهرة.

وعقب المباحثات وقع الوزيران مذكرة تفاهم بين البلدين لدعم التعاون الثنائى في مجال الغاز الطبيعى، وأكد الوزيران أن توقيع المذكرة يأتي في ظل حرص القيادة السياسية في كلا البلدين علي استثمار موارد الغاز الطبيعى بما لها من اهمية استراتيجية كبيرة في تنمية العلاقات والروابط المشتركة الامر الذى يضمن رفاهية وأمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.

وأضاف الوزيران أن المذكرة خطوة مهمة في تعظيم الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي لتسهيل وتأمين انتقال الطاقه عالمياً من خلال التركيز علي ضرورة خفض الانبعاثات.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن 3 مجالات ذات اولوية للتعاون مع إمكانية التوسع مستقبلا وتشمل تجارة الغاز الطبيعي المسال وأنشطة البحث والاستكشاف والربط الفعلي لشبكات خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي بالبلدين.

كما تهتم مذكرة التفاهم بوضع الإطار الذي يشجع شركات ومؤسسات الطاقة من الدولتين للتعاون وبدء تنفيذ المشروعات علي أرض الواقع.