هل ظاهرة "الودق" من علامات يوم القيامة؟.. عالم أزهرى يجيب

كتب لؤى على

أوضح الشيخ رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، أن ظاهرة "الودق" التى شهدتها محافظة الإسكندرية مؤخراً، تعتبر من الظواهر الطبيعية ولها دلالات على قدرة الله رب العالمين وليس لها ارتباط بالغضب ولا بالرضى من الله.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن الله تعالى قال فى كتابه العزيز " أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ"، فتلك الظاهرة ليس لها علاقة بعلامات الساعة او انها دليل على علامات يوم القيامة او قرب قيام الساعة بل هي ظاهرة من الظواهر الطبيعية فقط ودلالة على قدرة الله .

وظاهرة الودق تعرف باسم قنبلة المطر «Microburst»، عبارة عن تفريغ الماء من السحاب وسقوطه كتلة واحدة وليس بشكل متناثر مثلما يحدث في أوقات الأمطار العادية.