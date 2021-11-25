نجاح فريق طبى بمعهد جنوب مصر للأورام فى إنقاذ حياة طفلة.. اعرف التفاصيل

أسيوط-هيثم البدري

أعلنت الدكتورة إيمان مسعد عميدة معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط عن نجاح فريق طبى بالمعهد فى إنقاذ حياة طفلة بعد إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم ملاصق للأوردة والشرايين.

وأشارت الدكتورة إيمان إلى أن ذلك يأتى فى إطار الخدمة الصحية المقدمة داخل المعهد لأكثر من 40 ألف مريض سنوياً من مختلف الأعمار ومن شتى محافظات الصعيد وذلك بدعم ورعاية من الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الذى يحرص دائماً على الوصول بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى إلى أعلى درجات الدقة والكفاءة.

وأوضح الدكتور حسين فخرى البحيرى أستاذ جراحة الأورام بالمعهد وقائد الفريق الطبى الذى نجح فى إجراء الجراحة، أن للمعهد دوراً كبيراً فى تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى من أطفال الصعيد، وفى هذا الإطار استقبل المعهد طفلة مريضة فى الثالثة عشرة من عمرها تعانى من وجود ورم خلف البنكرياس وأمام الوريد الكهفى الأسفل والشريان الأورطى ملاصقاً للأوردة والشرايين المغذية للأمعاء ويبلغ حجمه 10,12 سم، مؤكداً أن الورم تم استئصاله بنجاح وأن المريضة فى حالة ممتازة بعد الجراحة.

وأشار إلى تميز الفريق الطبى الذى عاونه فى إجراء الجراحة الدقيقة وكان له فضلاً كبيراً فى نجاحها والذى شمل الدكتور عماد سعد، والدكتور خالد فارس أستاذ التخدير والدكتور محمد حسين والدكتور عمر صلاح والدكتور عبد الرحمن محمد والدكتور على محمد، كما أثنى على طاقم التمريض المتميز الذى شارك فى إنقاذ المريضة مؤكداً على أهمية دور التمريض فى إنجاح مثل هذه الجراحات المعقدة.