اليوم السابع
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ميركل: مساهمة التجارة العالمية المفتوحة والعادلة "ضرورة" لتعافى الاقتصاد

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:48 م
ميركل: مساهمة التجارة العالمية المفتوحة والعادلة "ضرورة" لتعافى الاقتصاد أنجيلا ميركل
كتبت: هناء أبو العز

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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم على مدى أهمية التكامل الاقتصادي لأوروبا وآسيا والتعاون باعتباره أسس الرخاء، مشيرة إلى أن مساهمة التجارة العالمية المفتوحة والعادلة؛ أمر بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي العالمي.
 
وقالت ميركل - في تصريح صحفي اليوم - إنه يتعين تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية (WTO)، معتبرة أن العمل القائم على القواعد؛ يضمن الإنصاف والقدرة على التنبؤ في العلاقات؛ وبالتالي تمكين التعاون الوثيق على الرغم من الاختلافات السياسية والاقتصادية بين الدول المشاركة .
 
وفي السياق، قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية شتيفان زايبرت إن ميركل ستشارك في القمة الأوروبية الثالثة عشر من آسيا، مضيفا أن المناقشات - التي تستمر يومين - ستتركز على كيفية تعزيز تعاون كلا القارتين من أجل تحقيق المزيد من النمو المشترك.
 
 

أنجيلا ميركل

تكامل اقتصادى

تجارة عالمية

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