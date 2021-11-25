مقلب قمامة بشارع الثورة فى الدقى.. والحى ينصب كمينا لضبط المخالفين

كتب سيد الخلفاوى

على الرغم من نظافة شوارع حى الدقى بالجيزة، إلا أن البعض لا يلتزم بعدم إلقاء المخلفات في الشارع، ولا ينتظر قدوم متعهد الجمع المنزلى، بالإضافة لوجود بعض الفريزة والنباشين، وهو ما أدى لظهور مقلب للقمامة بشارع الثورة المتفرع من شارع وزارة الزراعة، شكى منه السكان والمارة.

وأكد أحد العاملين بالأكشاك، أن هناك بعض السيارات تلقى المخلفات يوميا في وقت متأخر من الليل، كما أن سائقى الكارو يجوبون شوارع الحى في ساعات متأخرة من الليل وينبشون القمامة بحثا عن المخلفات الصلبة.

من جانبه أكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، أنه يتم رفع القمامة يوميا، وتم رصد بعض المخالفين يلقون المخلفات في الشارع وتم ضبطهم وتقديمهم للنيابة، مشيرا إلى أنه سيكلف أحد موظفي المتابعة بالحى للتواجد بشارع الثورة لرصد من يلقى المخلفات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.