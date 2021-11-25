مقتل تاجر خردة على يد تاجر مواشى فى ديرب نجم بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

أنهى تاجر مواشى حياة تاجر خردة بقرية جميزة بنى عمرو التابعة لمركز ديرب نجم ب محافظة الشرقية ، اليوم، حيث سدد له طعنة نافذة بالصدر أودته قتيلا، وجارى ضبطه فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديرب نجم، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة وليد محمود، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، يفيد بلاغا بوقوع مشاجرة بناحية قرية جميزة بنى عمرو، ومقتل مواطن.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم وضباط المباحث لموقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحقيقات، مقتل "جلال م " 42 عاما تاجر خردة، متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وذلك إثر حدوث مشادة بينه وبين "م ص" تاجر مواشى، قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" أوداه قتيلا فى الحال، فتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط المتهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة.