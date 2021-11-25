مصرع عامل وإصابة شاب فى حادثين بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقي عامل بناء في الثلاثينيات من العمر مصرعه، في حادث انقلاب سيارة ملاكي عليه خلال قيادة دراجة نارية بطريق وصلة أبو سلطان، بطريق "الإسماعلية - السويس".

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على دارجة نارية يستقلها شاب في الثلاثينيات من العمر على طريق وصلة أبو سلطان، بطريق "الإسماعلية - السويس"، وانتقل رجال الشرطة ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف، نقلت المتوفى إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى.

كما أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر بإصابات خطيرة جراء انقلاب سيارة ميكروباص قرب طريق محور 30 يونيو، بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي"، وجرى الدفع بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وكان تلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد انقلاب السيارة رقم "ط ص ج 7454" قرب طريق محور 30 يونيو، بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي"، وأسفر الحادث عن إصابة محمد صبحي إسماعيل، 33 عامًا مقيم بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف في الساقين والساعد الأيمن واشباه نزيف داخلي في المخ، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقى العلاج.