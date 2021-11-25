اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة سيدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى بورسعيد

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:08 م
مصرع شخصين وإصابة سيدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى بورسعيد حادث تصادم - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي شخصان مصرعها، بينما أصيب ثالث، في حادث انقلاب سيارة ملاكى، اليوم الخميس، بمنطقة مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد. 
 
 
تلقي الدكتور مصطفى شعبان، مدير الرعاية الصحية فرع بورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور، بوصول "آية محمد حماد قويطة - 19 سنه، محمد حماد قويطة - 43 سنه" - جثتان هامدتان، وإصابة وفاء السيد قويطة - 40 سنه، وذلك بادعاء الغرق. 
 
وعلي الفور تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للحالة المصابة، ووضع الجثتين بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصريح الدفن. 
 
 

 


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