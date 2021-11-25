مصرع عامل فى حادث تصادم سيارة نقل بمخبز بديرب نجم بالشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

شهدت مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، منذ قليل حادث مأساوى، حيث اصطدمت سيارة نقل بمخبز آلى بالطريق العام بمنطقة السويقة ببندر ديرب نجم، مما تسبب فى وقوع ضحايا وجارى محاولة إنقاذهم، وتم إخطار نيابة ديرب نجم، برئاسة محمد البحراوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بلاغا باصطدام سيارة نقل بمخبز آلى بمدينة ديرب بمنطقة السويقة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من شهود العيان أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل بالطريق العام ناحية منطقة السويقة اصطدمت بمخبز آلى على الطريق، وتم استخراج عامل "جثة هامدة"، وجارى محاولة إنقاذ العمال داخل المخبز.



الحادث