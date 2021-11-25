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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ.. بث مباشر

الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:36 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ.. بث مباشر تصادم - أرشيفية
الغربية: مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع بثا مباشراً، من محافظة الغربية ، لرصد تفاصيل إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم جرار زراعي بسيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، أمام قرية العمة مركز قطور، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي أمام قرية العمة مركز قطور، انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف، وتبين تصادم جرار زراعي بسيارة على الطريق، وإصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بينهم إصابات خطيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان قد عثر أهالي مدينة طنطا، التابعة لمحافظة الغربية، على جثة لشخص مجهول الهوية في العقد السادس من عمره بجوار أحد الأكشاك بالطريق السريع "طنطا - كفر الزيات"، ونقله إلى مشرحة مستشفى جامعة طنطا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعى، واتخاذه الإجراءات.

 

 


مدير أمن الغربية

قطور

مستشفى طنطا الجامعي

طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

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