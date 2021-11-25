اليوم السابع
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مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله فى مغسلة سيارات ببنى سويف

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:46 ص
مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله فى مغسلة سيارات ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقي عامل في العقد الثالث من العمر مصرعه، إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء عمله بمغسلة سيارات بمدخل قرية الحيبة بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، وتم نقله جثة هامدة لمستشفى الفشن المركزي.

 

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوصول شاب في العقد الثالث من العمر، جثة هامدة، إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية الحيبة بدائرة المركز.

 

واستقبل مستشفى الفشن المركزى "محمود .م.ح.ج" 25 سنة مقيم الهجرة، جثة هامدة، وتم إيداعه داخل مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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