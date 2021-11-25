إصابة 9 عمال فى حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 9 عمال فى حادث سير، وقع، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من نفق أبوصالح، نطاق محافظة بنى سويف، ونقلتهم 5 سيارات إسعاف إلى مستشفى بنى سويف الجامعي.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من نفق أبوصالح، نطاق محافظة، ونتج عن الحادث إصابة 9 عمال من ركاب السيارة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بـ5 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، وهم: أحمد سيد صلاح، 20 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد ناصر عبدالفتاح، 24 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وعمر محمد شحاتة، 23 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وأحمد خالد سيد، 23 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسري، ويوسف جنيدى بكري، 22 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، وخالد محمد علي، 27 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف خالد قرني، 17 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، وأحمد جابر عبدالسلام، 31 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالحوض، وعبدالله محمد عبدالغني، 37 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيسر، جميعهم عمال يقيمون بمركز ناصر ببنى سويف.

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وخضعوا للفحوصات الطبية والمعملية، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير مستشفى بنى سويف الجامعي، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.